Valentina Ferragni colora di verde stile di vita e bellezza: stupenda – FOTO

Valentina Ferragni colpisce il cuore degli appassionati con una bellezza a tinte verdi. Dalla giacca agli accessori: elegantissima

Ancora uno scatto nel segno di una bellezza semplice e più acqua che sapone, la dolcissima Valentina Ferragni, la principessa della famiglia più imprenditoriale d’Italia. In questo clima di incertezze, la sorella più piccola di Chiara trasmette tanta fiducia per un futuro limpido e rigoglioso.

Quando c’è di mezzo lei sui social, tutto intorno appare fantastico ed elegante. Ama da sempre l’arte, l’architettura e gli stili predominanti del passato, come il romanticismo che talvolta riscontra anche in amore. Non a caso, le innumerevoli foto di Instagram inculcano al suo pubblico, queste tipologie di concetto che si distaccano dalle nozioni di modernità e uno stile di vita più trash, come spesso accade nella vita di Chiara e Fedez.

D’altronde lei è una personalità molto chiusa ed introversa, eppure non è stata risparmiata dalle critiche. Ma Valentina già sa che “pesci” prendere per spezzare l’incantesimo senza remore, dei leoni da tastiera

Valentina Ferragni cambia colore e diventa stupenda

L’avvento sui social di Valentina Ferragni ha rivoluzionato le giornate dei follower, alla costante ricerca del “bello” e di tutto ciò che riguarda l’eleganza di una persona. Qual buon consiglio se non quello di Valentina per poter veder realizzato questo sogno?

Nonostante la sua attitudine maxi semplicistica, la Ferragni Junior dimostra sempre una bellezza particolare, che di tanto in tanto cambia tonalità e colore. Da oggi, Valentina adotterà uno stile di vita, tendente al “verde“, partendo prima di tutto dal cibo.

Solo broccoli e avocado nella lista di una dieta ipocalorica, da seguire con l’obiettivo di ridurre qualche grasso in eccesso, quello che alcuni fan ancora le contestano. Eccola dunque con il suo splendido look biondo di capelli, celebrare il momento con il colore verde, quello vivo, della speranza, che ritorni in splendida forma.

Per il momento i suoi seguaci si accontentano di un volto da “dipinto”, immortalato in tutta naturalezza e spontaneità con giacca verde indosso e borsa dello stesso colore. Siamo certi che la Ferragni centrerà l’obiettivo, consapevoli che già così è un dono divino di Madre Natura