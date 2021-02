Avanti un altro, Bonolis vuota il sacco: ci sarà Luca Laurenti?

Avanti un altro, quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis, tornerà da lunedì 8 marzo nel preserale di Canale Cinque. Ancora forti dubbi sulla presenza di Luca Laurenti

Dopo mesi di attesa, finalmente, i telespettatori potranno gioire del ritorno di “Avanti un altro“. A partire da lunedì 8 marzo, infatti, il programma di Paolo Bonolis andrà in onda nella fascia oraria tra le 18.45 e le 20.00, sostituendo “Caduta libera” di Gerry Scotti. Il pubblico è entusiasta della decisione di Mediaset, e non vede l’ora di trascorrere dei momenti di puro divertimento di fronte al fantastico mondo del game quiz. Tuttavia, attualmente, sono trapelate ben poche notizie in merito a Luca Laurenti, spalla di Paolo Bonolis da oltre vent’anni. Solamente ieri, quest’ultimo ha vuotato il sacco in merito alla partecipazione del collega.

Avanti un altro, clamoroso colpo di scena: Luca Laurenti ci sarà?