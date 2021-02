La showgirl argentina mostra tutto il suo fascino in una serie di foto in bianco e nero che incantano il web: una sensualità inaudita!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Una bellezza inaudita quella di Belen Rodriguez che non smette di incantare tutto il pubblico di Instagram con quel fascino e quell’eleganza che la contraddistingue.

Ormai è da anni sulla cresta dell’onda e il pubblico italiano l’ha accolta e amata sin da subito.

La personalità di Belen è indiscutibile e tutti si ritrovano a parlare di lei tanto che è sempre finita sulle copertine dei giornali e perseguitata dai paparazzi.

Le sue storie d’amore hanno fatto il giro di tutti i giornali e del web, dalla prima con il calciatore Marco Borriello quando era ancora giovane e sconosciuta al pubblico, alle sue storie con Fabrizio Corona e Stefano De Martino con il quale si è sposata ed ha avuto il piccolo Santiago.

LEGGI ANCHE —> Diletta Leotta il top è afrodisiaco, stringe troppo lì e non puoi non guardare – FOTO

Le dichiarazioni della bellissima Belen

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

LEGGI ANCHE —> Elisa Isoardi il giro in bici diventa bollente: esce tutto il lato A – FOTO

Ma oggi la bella argentina ha ritrovato il sorriso accanto al giovane Antonino Spinalbese ed è in dolce attesa. “Mi rende felice da quando mi sveglio a quando vado a dormire“, ha dichiarato riguardo il suo nuovo amore.

Sicuramente ora la gioia più grande della conduttrice è l’arrivo della sua secondogenita: “Aspetto una femmina, si chiamerà Luna Marie. Sono rimasta incinta per sbaglio. Quando lo scoprimmo, eravamo disperati perché era troppo presto. Poi ci abbiamo pensato ed eravamo felici. Ma dopo quattro giorni l’ho perso e siamo stati malissimo. Il mese dopo è arrivata lei. Avevo smesso di crederci e non era da me. Adesso ci credo da impazzire per sempre“.

E a proposito del rapporto del suo fidanzato con il figlio Santiago e di possibili fiori d’arancio ha commentato: “Ha un bel rapporto da amico con Santiago, ma non si permetterebbe mai di intralciare il rapporto con il padre Stefano. Antonino mi sposa ogni giorno. Ogni tanto mi chiede ‘Mi vuoi sposare?’.”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

“Vorrei fare una grande festa, ma non so se mi piacerebbe rimettere una firma“, ha concluso.