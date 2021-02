Giovane cuoco perde la vita, terribile incidente lungo la provinciale

In un tragico incidente, avvenuto ieri pomeriggio lungo la provinciale 45 a Bentivoglio (Bologna), un giovane cuoco ha perso la vita.

Un ragazzo di 34 anni è morto nel pomeriggio di ieri in un drammatico incidente, avvenuto sulla strada provinciale 45 nel territorio di Bentivoglio, in provincia di Bologna. La vittima, secondo quanto ricostruito, si trovava alla guida della sua auto che, per cause ancora in fase di accertamento, è finita fuori strada terminando nel canale Navile. Inutili i tentativi di soccorso per il conducente di cui è stato possibile solo constatarne il decesso.

Dramma in provincia di Bologna, dove un ragazzo ha perso la vita in un tragico incidente stradale lungo la provinciale 45 a Bentivoglio nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 febbraio. La vittima è Federico Morena, cuoco 34enne residente a San Giorgio di Piano. Secondo quanto riporta la redazione de Il Resto del Carlino, il ragazzo viaggiava a bordo della sua Ford Fiesta, forse di rientro da lavoro. All’altezza di via Saliceto, per cause ancora in fase di verifica, Morena ha perso il controllo della vettura che, dopo aver sbandato, è finita nel canale Navile. Un impatto che non ha gli lasciato scampo.

Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118, ma per il 34enne non c’è stato nulla da fare. I pompieri hanno estratto l’automobilista dall’abitacolo e lo hanno affidato al personale medico che non ha potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno fatto perdere alla vittima il controllo dell’auto. Dai primi riscontri, scrive Il Resto del Carlino, pare si sia trattato di un’uscita di strada autonoma che, dunque, non avrebbe coinvolto nessun altro veicolo.

I vigili del fuoco hanno poi rimesso in sicurezza il tratto stradale su cui non si sarebbero registrati disagi in termini di circolazione.

