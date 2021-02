Femminicidio a Cortesano: uccide l’ex moglie con un’accetta, poi tenta il suicidio

A Cortesano, in Trentino, Deborah Saltori è stata uccisa dall’ex marito a colpi di accetta. Poi lui ha tentato il suicidio: era già ai domiciliari per violenza domestica

L’ultimo femminicidio in poche ore si è consumato a Cortesano, piccolo comune in provincia di Trento, dove Deborah Saltori, 42 anni, è stata uccisa dall’ex marito, Lorenzo Cattoni. I due si stavano separando per gli episodi di violenza domestica, per cui l’uomo era già stato condannato e si trovava ai domiciliari presso l’abitazione dei propri genitori.

Secondo i primi rilievi, l’uomo avrebbe aggredito Deborah a colpi di accetta, colpendola al collo e recidendo la carotide. Poi avrebbe tentato il suicidio. Nessuna speranza per la donna, che è morta dissanguata. Invece Cattoni è stato trasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento, ed è tutt’ora ricoverato in condizioni gravissime.

Femminicidio a Cortesano: poteva essere evitato?

L’omicidio è avvenuto nella campagna in cui l’uomo stava lavorando in zona Maso Saracini. Cattoni ha attirato lì la moglie, scrivendole di raggiungerlo con la scusa di darle un assegno per il mantenimento del loro bimbo. Ma dopo un’accesa discussione, l’uomo le avrebbe inferto i colpi letali prima di colpire anche se stesso e accasciarsi a terra. L’allarme è stato dato da un contadino che, passando di lì, ha notato il corpo di Cattoni agonizzante.

L’imprenditore agricolo era già noto alle forze dell’ordine, sempre per lo stesso motivo: violenza domestica, anche nei confronti della precedente compagna. Deborah aveva subìto molti maltrattamenti negli ultimi quattro anni e l’aveva denunciato. Poi l’uomo era stato ammonito due volte dal questore di Trento. Ma senza risultati.

Dalla relazione con Cattoni era nato il suo figlio più piccolo, ma la donna lascia altri tre figli, tutti minori, avuti dal suo precedente matrimonio.