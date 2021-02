Diana Del Bufalo, messaggio dolce ai fan: “Accettatevi come siete”

Cosa ha raccontato Diana Del bufalo in un’intervista a Sportweek? L’attrice ha ricordato il suo passato e ha lasciato un messaggio dolce

Di una bellezza disarmante, semplice e naturale. Diana Del Bufalo è una giovane attrice che con la sua bravura e il suo talento è riuscita a conquistare milioni di fan che la seguono anche su Instagram. Il sorriso unico e quella dolcezza inarrestabile, oggi Diana è una donna affermata che trascorre la sua vita tra lavoro e tempo libero, dedicandosi al benessere con sport e dieta vegetariana. Da poco ha rilasciato un’intervista a Sportweek dove ha raccontato alcune pillole del suo stile: “Il mio rimettermi a posto è partito dalle sedute dalla psicologa, perché è la salute mentale che poi si trasforma in quella fisica”.

Diana Del Bufalo: qual è il messaggio ai fan?

Diana Del Bufalo continua la sua carriera con Che Dio ci aiuti in onda su Rai 1 dove ha conquistato il pubblico italiano, lo stesso a cui dedica un messaggio speciale. Infatti proprio durante l’intervista con Sportweek consiglia ai suoi fan di accettarsi per come sono, senza filtri o trucchi. “Dobbiamo imparare a essere liberi anche dall’ego, a non cercare continuamente l’approvazione – afferma – Adesso con i social questa necessità è diventata fortissima, ci concentriamo solo su questa roba qua e perdiamo di vista le cose importanti come gli affetti, la famiglia, la creatività, le passioni”.

Cosa riserverà il futuro a questa bellissima ragazza? Sicuramente tanti altri film, tra questi il prossimo su Sky Ridatemi mia moglie.