La De Lellils condivide un video reel su Instagram dove appare in diverse pose per uno shooting, è bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

L’influencer Giulia De Lellis lascia senza fiato in un video reel in cui appare con un body nero che lascia scoperto l’inguine, e intanto cambia posa per lo shooting. Nelle stories va poi a fare shopping dal marchio che sponsorizza da ormai anni, Tezenis e mostra la nuova collezione. Ovviamente si reca tutta bardata con cappellino e mascherina per non farsi riconoscere, altrimenti i fan l’assalterebbero. A breve girerà anche un nuovo shooting con tanti completini intimi e pigiami.

LEGGI ANCHE>>>Melissa Satta lascia senza fiato con un body nero trasparente, si vede tutto-FOTO

Giulia De Lellis condurrà un noto programma tutto da sola, è la sua prima volta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Laura Chiatti stupisce: volto struccato, dedica dolci parole a uno scrittore

L’influencer che ha ormai raggiunto i 5 milioni di followers su Instagram condurrà per la prima volta un programma in televisione. Si tratta del programma sull’amore, Love island che all’estero ha un successo strepitoso. In Italia è la prima edizione che va in onda e la De Lellis è di conseguenza la prima conduttrice del programma. Prima esperienza per lei e prima esperienza anche per il programma in Italia. Il programma andrà in onda su Discovery+, lo show vedrà un gruppo di ragazzi e ragazze tra i 19 e i 30 anni vivere insieme all’interno di una villa dotata di ogni comfort.

Lo scopo del gioco è cercare di innamorarsi e la vincita è un montepremi in gettoni d’oro. I concorrenti vengono ripresi 24 ore su 24 come il Grande Fratello Vip, a cui oltretutto la De Lellis ha partecipato. Giulia dovrà raccontare i progressi dei protagonisti di questa edizione. Ad annunciare questa novità è stata proprio da De Lellis su Instagram, dicendo che uno dei suoi sogni nel cassetto era proprio quello di condurre un programma. Non ha potuto svelare ancora nulla, ha solo anticipato che si girerà in una location bellissima e ha annunciato che i casting sono aperti e rivolti a single femmine e maschi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Ottiene sempre più successo la giovane influncer uscita da Uomini e Donne di Maria De Filippi, prima partecipa ad un film e ora conduce un programma. Di strada ne ha fatta da quando Damante la scelse nel programma d’amore. Anche se oggi lei vive una storia d’amore con il rampollo della famiglia Beretta, Caro Gusalli Beretta.