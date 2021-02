Le Donatella, il cambio di outfit diventa uno spettacolo di bellezza – VIDEO

Le Donatella scatenano la loro frenetica bellezza su Tik Tok con una variazione continua di outfit che vi fa girare la testa in tutti i sensi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

E’ un momento di estasy pura per il duetto musicale de Le Donatella, completamente scatenate sul web e i social, come mai le avevate viste prima. Dopo un lungo “digiuno” di coppia, le sorelle del rock si sono ricongiunte nel segno di una bellezza che vi fa brillare gli occhi dallo stupore.

I movimenti sexy di Giulia hanno contribuito a rendere più appetibile la loro femminilità sul web. Non è un caso che il duo più appariscente vanta già di 1,4 milioni di fan al proprio seguito. Ogniqualvolta si esibiscono davanti agli schermi non ce n’è davvero per nessuna.

Nella loro vita, già da un pò di tempo a questa parte vi è una baby new entry, la figlia di Silvia, che dà un “tocco” di ingenuità e genuinuità ad un duetto che non conosce freni e da un punto di vista dinamico, caratteriale e da uno sensuale

LEGGI ANCHE —–> Federica Panicucci splendente…. un fisico che ammalia – FOTO

Le Donatella, il balletto sexy e accattivante che alterna Giulia con Silvia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

LEGGI ANCHE —–> Giorgia Rossi bellezza allo specchio…la doppietta di FOTO è da urlo



L’appetibilità del duetto tutto musica rock e rap, Le Donatella ha ricollegato le due inseparabili (momentaneamente) “giunture” e ha deliziato il pubblico con una performance da brividi.

Ormai le sister dell’amore, oltre alla simpatia e all’adrenalina che trasmettono sono solite mettersi in luce su diversi canali social. Da Tik Tok a Instagram, in cui hanno incrociato la loro vera dimensione.

Ora che Giulia e Silvia che si sono ritrovate, non si separeranno più e il messaggio è stato recapitato in maniera chiara gli occhi dei follower con uno spettacolo di cambio outfit che vi fa drizzare le antenne.

La passerella a colpi di bellezza da capogiro inizia e prosegue nel segno della musica e di una sensualità che vi fa sbizzarrire dallo stupore. Dalla minigonna più mini che gonna alla scollatura a “V” che lascia intravedere un panorama spettacolare di luci e forme da “svenire”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Insomma in questo video di Instagram e Tik Tok vi è davvero raccolta tutta una serie di emozioni e fantasie proibitive che solo Giulia e Silvia de Le Donatella potevano regalarvi in questa triste parentesi di vita

YESLIFE ON THE ROAD. IL NOSTRO SERVIZIO DAL MONTE TERMINILLO: IMPIANTI CHIUSI E UN SACCO DI GENTE…IL PARERE DI CHI LAVORA SUL CAMPO. GUARDA VIDEO