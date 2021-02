Travolto da un’auto mentre passeggia: muore padre 50enne

Una guardia giurata di 50 anni è morta ieri sera a Porto Recanati, in provincia di Macerata, dopo essere stata travolta da un’auto sul lungomare.

Tragedia nella serata di ieri a Scossicci, frazione di Porto Recanati, in provincia di Macerata. Una guardia giurata di 50 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto lungo la statale adriatica. Il 50enne stava camminando sul lungomare, quando improvvisamente la vettura, condotta da una ragazza, lo ha centrato in pieno sbalzandolo sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi che non hanno potuto far nulla per l’uomo, deceduto sul colpo. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri che hanno effettuato i rilievi.

Un uomo è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre passeggiava sul lungomare. È accaduto nella serata di ieri, lunedì 22 febbraio, a Scossicci, frazione del comune di Porto Recanati (Macerata). La vittima è Gennaro Di Prisco, guardia giurata 50enne di Napoli, ma residente a Porto Recanati. Stando ad una prima ricostruzione, riportata da Il Corriere Adriatico, il 50enne stava camminando sul bordo della strada statale, quando improvvisamente una Porto Recanati, condotta da una giovane donna, lo ha investito. Nell’impatto, la vittima è finita sul parabrezza della vettura, che è andato in frantumi, e successivamente sull’asfalto.

L’automobilista, riporta Il Corriere Adriatico, non si è fermata subito dopo l’incidente, ma è tornata poco dopo sul posto accompagnata dal padre. Nel frattempo sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il 50enne, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Il personale medico ha constatato il decesso che pare sia sopraggiunto sul colpo.

Intervenuti anche i carabinieri di Civitanova ed i colleghi di Porto Recanati che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente, ancora del tutto da chiarire.

La tragedia ha sconvolto la comunità locale, dove la vittima, che lascia due figli minorenni era molto conosciuta. Di Prisco, riferisce Il Corriere Adriatico, che prestava servizio ad Ancona si era candidato a sindaco alcuni anni fa con Italia dei Valori.

