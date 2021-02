Sanremo, dopo il forfait di Naomi annunciate quattro nuove co conduttrici

Manca una sola settimana al Festival di Sanremo e all’ultimo una delle protagoniste ha dato forfait, al suo posto annunciate quattro nuove co conduttrici

A sette giorni dalla partenza della 71esima edizione del Festival di Sanremo, Amadeus si ritrova a fare i conti con un imprevisto. La top model Naomi Campbell era stata annunciata come co conduttrice della prima serata e la sua presenza è stata fortemente pubblicizzata nelle ultime settimane. Il presentatore nelle ultime ore ha annunciato che la modella non potrà però partecipare, in seguito a nuove restrizioni americane che non permetterebbero a Naomi di rientrare in America in tempo per impegni lavorativi. Le quarantene obbligatorie infatti non riuscirebbero a far coincidere i suoi appuntamenti. Al suo posto aprirà il Festival l’attrice Matilda De Angelis.

A questa notizia ne è seguita un’altra, questa volta positiva. Sono state annunciate altre quattro donne che affiancheranno nel corso delle serate Amadeus alla conduzione.

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, Amadeus annuncia la super ospite della prima puntata

Quattro nuove co conduttrici per Sanremo: l’annuncio ufficiale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria Ceretti (@vittoria)

LEGGI ANCHE -> Chiara Ferragni: “Fedez andrà da solo a Sanremo”

Restano confermate come spalle Matilda De Angelis e la cantante Elodie, ma a loro si aggiungono ora quattro nuovi nomi. Per una top model che cancella la sua presenza un’altra modella arriva al suo posto. Si tratta della giovane Vittoria Ceretti che, poco più che vent’enne, è oggi una delle modelle più conosciute e richieste dagli stilisti di tutto il mondo. Vanta collaborazioni con i marchi più noti ed è apparsa sulle copertine dei maggiori magazine di moda, compreso Vogue.

Accanto ad Amadeus ci sarà anche Luisa Ranieri, attualmente protagonista della fiction in onda su Rai Uno “Le indagini di Lolita Lobosco“, che sta ottenendo un grande successo. L’attrice, moglie di Luca Zingaretti, salirà probabilmente sul palco dell’Ariston nella serata del mercoledì. Insieme a lei prevista Elodie.

Il duo femminile che farà da spalla al conduttore nella serata finale di sabato 6 marzo è composto da Simona Ventura e Serena Rossi. Un grande ritorno per la Ventura che ha avuto modo di presentare il Festival di Sanremo nel 2004. A breve tornerà in tv con il programma Game of Games ma prima dovrà affrontare nuovamente il palco dell’Ariston.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial)

Infine Serena Rossi, protagonista della fiction di successo “Mina Settembre“. Proprio la promozione del progetto l’aveva portata a Sanremo nel 2019 dove aveva reso omaggio all’artista italiana esibendosi con “Almeno tu nell’universo“. Quest’anno tornerà ma in veste di co conduttrice.