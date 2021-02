Andrea Zenga sotto le coperte con Rosalinda, svelate le effusioni

Andrea Zenga e Rosalinda sono stati ripresi in movimenti sospetti nascosti sotto le coperte: svelato cosa è successo tra loro

Passione e coccole tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga nella casa del Grande Fratello Vip. Nascosti sotto le coperte, si sono lasciati andare a delle effusioni riprese dalle telecamere, per il sospetto del pubblico. Sono stati definiti ambigui i loro movimenti intravisti tra le lenzuola, e molti hanno ipotizzato persino qualcosa di intimo. Ultimo eliminato dal GF Vip, uscito dalla casa, Andrea Zenga ha rivelato l’entità delle effusioni che si sono scambiati.

Andrea Zenga e Rosalinda, ecco cosa è successo

Il web si è scatenato dopo la visione delle immagini che ritraggono Andrea Zenga e Rosalinda sotto le coperte. Diverse le allusioni e le critiche nei confronti di Rosalinda, che fuori dalla Casa ha un fidanzato. Ma al cuor non si comanda, ed è evidente il feeling che unisce i due. Anche Dayane Mello si è dichiarata alla Cannavò, confessandole il suo amore, a spiegazione della gelosia nei suoi confronti.

Di questi fatti ha parlato Andrea Zenga a Casa Chi, in seguito alla sua eliminazione. Alle delucidazioni richieste sulla notte di passione con la Cannavò, ha dichiarato: “Ci sono stati dei baci dati dalla chimica che ci unisce. Un abbraccio un po’ intenso forse, delle carezze, ma niente di più“, sfatando quindi il gossip che aveva acceso i social. Ha parlato anche dei suoi sentimenti sentimenti, e ha ammesso che ci sia una buona base da cui partire per costruire qualcosa, ma senza correre troppo.

Sulla dichiarazione d’amore della modella brasiliana, ha affermato di essere un po’ perplesso e di non aver compreso completamente il “ti amo” da lei espresso, che crede fosse più una esternazione di affetto. Nel frattempo vengono nominate per il televoto Stefania Orlando e proprio Rosalinda Cannavò, nominate dalla Mello, scatenando la polemica nella casa e in studio per la sua scelta.

Un’edizione quanto mai ricca di colpi di scena: scopriremo se ci saranno presto degli sviluppi fuori dalla casa nella relazione tra Rosalinda e Andrea, oppure sarà eliminata la Orlando? Staremo a vedere.