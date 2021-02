Eleonora Boi, la salopette incanta, un’esplosione di EROS – FOTO

Eleonora Boi ricorda i momenti trascorsi negli Stati Uniti con uno scatto imperdibile: la salopette è un incanto addosso alla giornalista

E’ la giornalista sportiva che fa concorrenza a Diletta Leotta, ed anche lei è un’esplosione di eros e sensualità. Eleonora Boi, classe 1986, è originaria di Cagliari, e con la fidanzata di Yaman condivide la passione per lo sport. Il programma da lei condotto, “Occhi di calcio“, va in onda ogni giovedì tramite le piattaforme streaming, ma la giornalista ha al contempo fatto carriera all’interno di redazioni molto note, tra cui quella di “Premium Sport”. La giovane, seguita da oltre 700mila followers, è anche una bellezza da far invidia. Il fisico scolpito e gli occhi di ghiaccio non mancano di allietare le giornate degli utenti, che la sommergono di likes.

Eleonora Boi, fisico strepitoso, la salopette è un incanto

“Quando seminavo il terrore per le vie di OKC“, scrive Eleonora Boi nella didascalia della foto, ricordando alcuni istanti della vacanza trascorsa negli Stati Uniti. La giornalista, che si trovava a Oklahoma City, si era dilettata in un’avventura con il monopattino elettrico. Stando alle sue parole, tuttavia, l’esperienza non sarebbe del tutto riuscita.

La giovane, probabilmente inesperta, avrebbe addirittura seminato il terrore fra i passanti. Ai followers sembra impossibile una simile eventualità: con una salopette così sensuale, Eleonora avrà sicuramente incantato tutte le persone attorno a lei. Il sorriso contagioso e le gambe affusolate mandano il web in tilt.

“Sei mitica“, “Che bel sorriso bellissima fanciulla“, scrivono i fan, estasiati dalla visuale mozzafiato. Lo scatto ha già superato la quota dei 40mila likes.