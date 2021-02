Fedez vede la bimba e si commuove. La FOTO della piccola: “Mi sciolgo”

Fedez. Il noto rapper italiano pubblica su Instagram il video dell’ecografia 3D della sua secondogenita, presto in arrivo. Trionfo di felicità

Sono ben due i conti alla rovescia che tengono sulle spine il noto rapper milanese Fedez. Quello più imminente riguarda l’inizio del Festival di Sanremo. L’edizione 2021 aprirà i battenti il prossimo 2 marzo. Tra meno di una settimana lo vedremo esibirsi sul palco dell’Ariston insieme alla cantante Francesca Michielin con il brano dal titolo “Chiamami per nome”. Non è la prima collaborazione tra i due. Avevano già unito i loro talenti per le canzoni Magnifico e Cigno Nero.

L’altro appuntamento con il destino a quale Fedez non mancherà sicuramente riguarda la nascita della sua secondo genita, figlia attesa insieme alla moglie, l’imprenditrice digitale e influencer Chiara Ferragni.

LEGGI ANCHE –> Chiara Biasi il reggiseno che grida vendetta, sta per esplodere – FOTO

Fedez: papà bis in trepidante attesa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

LEGGI ANCHE -> Paola Turani e il suo abbraccio preferito, la dolcezza dell’amore – FOTO

L’ultimo post pubblicato sulla propria bacheca Instagram vede Fedez nelle vesti di papà orgoglioso e impaziente. Ha rilasciato le immagini di un’ecografia 3D nelle quali sono già evidenti i lineamenti della futura bambina di casa Lucia / Ferragni.

“Che labbra, qui è identica a Leo” – si sentono queste chiare parole pronunciate dal rapper. Poi la sorpresa, la piccola accenna un evidente sorriso ed è un’esplosione di allegria. “Mi sciolgo” – scrive Fedez in didascalia, e non è il solo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

In poche ore il post ha raccolto oltre 2,2 milioni di like e in fan si sono profusi in commenti di sostegno e auguri per il piccolo fagottino di gioia in arrivo: “Uguale al papà”, “E’ bellissima”, “Che bel sorriso”, “E’ uguale a Leo”.