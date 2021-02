Ivana Icardi, la bellezza di una donna in dolce attesa – FOTO

Non è mai trasandata o sciatta negli scatti che condivide con i suoi fan Ivana Icardi. Anche in casa è una bellezza unica, meraviglia in dolce attesa

Aveva dato l’annuncio sui social della sua gravidanza solo due settimane fa. Ivana Icardi, sorella dell’attaccante del Psg Mauro Icardi, nota in Italia per la sua partecipazione alla sedicesima edizione del “Grande Fratello”, ha deciso di non tenere la notizia per sé e di comunicarla immediatamente anche ai 963mila follower che la seguono sui social.

Ivana aspetta un figlio dal fidanzato Hugo Martin Sierra, conosciuto durante l’edizione 2020 del reality spagnolo “Supervivientes”. Sembrava che la loro storia sarebbe finita subito dopo il termine del reality, invece tra i due è amore vero e questa gravidanza lo dimostra a tutti quelli che non credevano in loro.

Ivana Icardi si mostra nella su quotidianità. In dolce attesa ma con stile

“Sono giorni cupi e di studio intenso impossibile dedicarmi del tempo, ma vi mostrerò presto come sta crescendo la nostra piccola Giorgia e come mi vestirò nei prossimi mesi perché non mi si chiudono più pantaloni”. Questo quanto scrive la bella Ivana a margine dello scatto che la vede appoggiata ad un mobile della sua stupenda casa mentre legge un libro.

Indossa una tuta a pantaloncino corto con canotta sottile nelle tonalità del pesca e bianco, come anche il cerchietto abbinato che porta in testa e le fascia i capelli. Aria concentratissima e posa plastica, nulla di vede del pancino che invece cresce piano sotto i vestiti.

Anche se lei spiega che i vestiti iniziano a non andarle più troppo bene, i fan invece la premiano con commenti davvero molto calorosi. In realtà è ancora più bella ed emana una luce diversa negli occhi propria delle donne in dolce attesa. 23mila like per lei.

