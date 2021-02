Karina Cascella con le labbra sfiora il bicchiere e puoi sognare-FOTO

La Cascella sorseggia un bicchiere di vino nel suo ristorante e lo sguardo è sensuale, fa impazzire i suoi fan

Karina Cascella seduce con uno sguardo intenso e magnetico mentre sorseggia il vino bianco. Condivide la foto che la ritrae nel suo ristorante a Bergamo, aperto poco prima dell’arrivo della pandemia e da alloro chiuso e riaperto in base ai dpcm. Ora la Lombardia è in zona gialla quindi può ricevere clienti a pranzo ma niente cena. Moltissimi fan non vedono l’ora di poter andare nel suo ristorante, anche da altre regioni. Gli utenti si complimentano poi per la sua bellezza:”Di classe negli anni sei migliorata”.

Karina Cascella si scaglia contro chi la critica

La Cascella nelle stories Instagram si è scagliata contro chi la critica per aver aperto il ristorante in questo momento. Scrive:”é inaccettabile lavorare così. Già c’è la pandemia, dobbiamo combattere anche con la gente? Con alcuni che dicono “non dovete aprire”. Dovreste apprezzare il coraggio e supportare noi e tutti quelli come noi che non vogliono arrendersi e vogliono lottare!”. Si sfoga così sui social l’opinionista che non ne può più di sentire i giudizi riguardo la sua attività.

A quanto pare ogni scusa è buona per attaccare l’opinionista, dato che non è certo l’unica ad avere un ristorante e ad aprirlo per fare anche solo asporto. Purtroppo è un anno che i ristoratori come altre categoria fondamentali, soffrono a causa della pandemia. Quando si vede uno spiraglio di luce è comprensibile che si voglia aprire e tentare di tirar su qualche cosa. Le spese per un locale sono sempre tante e e non si lavora non si guadagna.

Sono tantissimi i ristoranti che hanno chiuso nel 2020 perché non riuscivano ad andare avanti. Gli aiuti da parte del governo non sono arrivati a tutti e non quelli che si speravano. Giudicare l’operato degli altri quando non ci si trova nella situazione non è corretto, ma si sa sui social è sempre guerra aperta.