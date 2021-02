Gli stipendi per il Festival di Sanremo raggiungono cifre esorbitanti: fra tutti sul podio Amadeus, Fiorello ed Ibrahimovic.

A poco più di una settimana di distanza dall’inizio del Festival di Sanremo non si fanno attendere le curiosità da parte dei suoi futuri telespettatori. I due showmen al momento più acclamati d’Italia, Amadeus e Rosario Fiorello, attendono con ansia di poter salire sul palco dell’Ariston, dopo un anno difficile che ha messo a rischio una lunga serie di spettacoli dal vivo a causa della pandemia. Eppure nonostante alcuni iniziali tentennamenti ormai sembrano essere davvero pochi dubbi a riguardo della carrellata di esibizioni canore tanto in voga nella penisola.

Amadeus, Fiorello ed Ibrahimovic: svelato il cachet delle star al Festival

Inoltre ad assistere la datata coppia di presentatori ci sarà un’inaspettata new entry questa volta, si tratta del celebre attaccante del Milan, Zatlan Ibrahimovic. Soltanto un dubbio resta ancora da svelare. Ovvero, a quanto ammonterebbe il loro guadagno per la loro partecipazione di fuori classe? Secondo un’accurata indagine, ma non del tutto ufficiale per una questione di privacy dei diretti interessarti, al vertice della classifica non possono che posizionarsi i due conduttori.

In primis Amadeus, grazie anche al suo ruolo di direttore artistico, potrebbe percepire per tutte le cinque serate dalla rete Rai la modica cifra di ben 600mila euro. Per quel che riguarda invece Fiorello potrebbe avvicinarsi alla somma prevista per lo stesso Ibrahimovic, ed ammonterebbe ad un totale di 50 mila euro per ogni serata. Dunque una cifra conclusiva di ben 250 mila euro.

