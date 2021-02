le 5 cose che i cani fanno meglio degli esseri umani

I cani, grazie alle loro caratteristiche uniche, riescono a fare indiscutibilmente meglio 5 cose rispetto agli esseri umani. Scopriamo quali sono

I cani sono delle creature straordinarie. Sono caratterizzati da istinti e qualità davvero uniche e talmente diverse da quelle degli esseri umani che, a volte, li portano a essere addirittura superiori e a vivere esperienze sensoriali che non riusciremo mai a comprendere del tutto.

Ecco l’elenco delle 5 cose che i cani fanno meglio degli esseri umani.

Annusare

L’olfatto, com’è noto, è il senso più sviluppato nei cani. Il motivo è puramente fisiologico. Un cane possiede tra 200 e 300 milioni di cellule olfattive contro i soli 5 milioni di un essere umano. Inoltre, l’area del cervello adibita a interpretare le informazioni da esse raccolte è circa 40% più sviluppata di quella di una persona. La capacità di sentire odori di un cane è tra le 10 mila e le 100 mila volte più potente di quello degli esseri umani.

Ascoltare

Anche l’udito è di gran lunga più sviluppato nei cani rispetto agli uomini. La frequenza uditiva è 3 volte più potente della nostra. Noi siamo in grado di dire suoni compresi tra i 20 e i 20mila hertz; i cani raggiungono frequenze anche di e 65mila hertz, sebbene le prestazioni migliori dei nostri amici a quattro zampe sono quelle comprese tra 500 e 16mila hertz. L’orecchio del cane, inoltre, è dotato di 17 muscoli che gli consentono di far ruotare le orecchie in diverse direzioni mentre l’orecchio umano ne ha solo 9.

Correre

Un cane, anche uno non allenato alla corsa, è più veloce di una persona. E’ chiaro che, avere quattro zampe e un centro di gravità più basso, consenta a questa specie di accedere a un aiuto in più. Un cane normale in media è in grado di correre a 40 km/h per tre o quattro minuti. Un persona, invece, corre a circa 20 km/h nell’arco dello stesso tempo. Un atleta può fare 100 metri a 40 km/h ma è nulla paragonato a un levriero che può raggiungere tranquillamente 60 km/h

Fare la guardia

Anche quando dormono i cani sono sempre all’erta. Non tutti gli esseri umani invece ci riescono. Questo accade grazie alle caratteristiche descritte prima: sono proprio l’olfatto e l’udito super sviluppati a permettergli di captare qualsiasi movimento nelle vicinanze. Qualsiasi odore o rumore sospetto attiverà i suoi organi di senso.

Amare incondizionatamente

L’amore che un cane è capace di dare a una persona è per tutta la vita. Non esistono limiti all’affetto incondizionato che lega un amico a quattro zampe al tutore che se ne prede cura. Gli esseri umani litigano, si separano, trovano pretesti, urlano. Non i cani. Anche dopo averli rimproverati mille volte, saranno sempre lì per voi, come se fossero degli angeli protettori. Il cane, sensa dubbio, ama più il padrone se stesso.