Amadeus dice “basta”: il perentorio stop alle polemiche su Giovanna

Il conduttore Amadeus si infervora in seguito alle numerose polemiche nei confronti della moglie Giovanna: adesso “basta“.

E’ iniziato ormai da qualche giorno l’ufficiale countdown per il conduttore Amadeus, che quest’anno avrà l’onore di guidare il Festival di Sanremo affiancato “con grande fortuna” da Rosario Fiorello e dalla carismatica Barbara Palombelli. Ma a turbare gli animi dalla generale contentezza per l’esordio sul palco dell’Ariston, una volte nube di polemiche pare che si sia ultimamente scagliata con ingente forza sulla moglie, Giovanna Civitillo. Ad intervenire in suo aiuto e pubblicamente sarà proprio lo stesso presentatore, lanciando un ultimatum del tutto inatteso.

Amadeus in difesa di Giovanna: adesso basta polemiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

“Basta polemiche“, avrebbe pronunciato Amadeus facendo tesoro della sua assoluta risolutezza. Un atteggiamento mostrato soltanto in rare occasioni, e per lo più di disagio, durante le dirette sul piccolo schermo. Quale attento telespettatore non ricorderà la reazione al poco gradito “passa parola” di qualche anno fa messo in atto dall’ex concorrente de L’Eredità, Pedro?

Ecco una reazione di simile suscettibilità ha portato il presentatore a rispondere alle polemiche rivolte a Giovanna da alcuni haters dopo l’annuncio del suo ruolo di presentatrice per Prima Sanremo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

La moglie avrebbe risposto agli attacchi punzecchiando Amadeus su una sua possibile rinuncia all’incarico di presentatrice, onde evitare l’insorgere di altre problematiche. Ma lui è stato deciso, con un “no” secco pare abbia rassicurato la titubante Giovanna. Al di là dell’emozione, lui stesso ha ribadito: “L’esperienza ci aiuterà. Saranno difficili magari i primi dieci minuti“.

