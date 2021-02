Cristina Marino, il primo piano che rapisce: pura poesia – FOTO

L’attrice Cristina Marino pubblica su Instagram un primo piano che lascia senza parole, la sua bellezza è l’essenza della perfezione

Cristina Marino, la splendida attrice che ha rubato il cuore a Luca Argentero, oltre che essere anche una modella, vanta un seguito social davvero importante. Su Instagram totalizza 475 mila followers e la spiegazione è più che evidente.

Insieme al compagno, con il quale ha avuto una figlia nel maggio del 2020, preferisce mantenere una certa riservatezza sulla vita privata. Concedono qualche volta degli scatti di quotidianità, dove regna la bellezza della loro unione e famiglia. Di un’eleganza sopraffina, la modella condivide scatti della sua immagine, mai ostentata e sempre più attraente.

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta, “direttamente a casa tua”, la consegna più bella – FOTO

Cristina Marino, bellezza e poesia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

LEGGI ANCHE –> Laura Chiatti in bianco: l’ampia scollatura è da capogiro – FOTO

La modella Cristina Marino condivide con i fan su Instagram un primo piano che definisce “test di un cambiamento“. La sua lunga chioma fluente è nascosta alle sue spalle, e sfrutta la scalatura per ricreare un caschetto: il risultato è très chic. Il taglio esalterebbe ancora di più l’elegante sensualità caratteristica dell’attrice, e lascerebbe lo spazio adeguato nell’attenzione rivolta al viso, che è l’essenza della perfezione.

Gli occhi sono intensi, le labbra come disegnate, sembra una magnetica Venere contemporanea. Si aggiunge una nuova sfumatura alla sua immagine, che è una nota di mistero davvero intrigante, e la rende se possibile ancora più affascinante. I riscontri non si lasciano attendere dai seguaci che la ammirano in questa nuova veste. Qualche utente commenta “sei bellissima”, “il top”, mentre altri non hanno le parole per descriverla e si affidano a fiamme e cuori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Il test è ampiamente riuscito e l’esito è positivo, merito non certo del taglio, ma della strabiliante bellezza che emerge prepotentemente in qualsiasi modo.