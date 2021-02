La bellezza della showgirl Miriana Trevisan nel suo ultimo scatto, fra nudità e belle époque, ricorda quanto è irresistibile.

La showgirl di origini napoletane, Miriana Trevisan, è di un’epoca differente da quella in cui viviamo. Dopo aver esordito nel programma storico di Non è la Rai, nei primi anni novanta, ha poi continuato la sua carriera sul piccolo schermo grazie a numerose partecipazioni alla trasmissione di intrattenimento tutt’ora in onda di Striscia La Notizia, per poi proseguine in La Corrida. Poche le presenze invece nel cinema, sebbene uno dei suoi ultimi progetti risalga al 2008, in cui in qualità di attrice interpreterò il ruolo di Amalia nella pellicola Bastardi, diretta da Federico Del Zoppo e Andres Alce Meldonado.

Miriana Trevisan, fascino irresistibile fra nudità e belle époque

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

“Non dar retta ai tuoi occhi e non credere a ciò che vedi: gli occhi vedono soltanto ciò che è limitato“, utilizzando una nota citazione del maestro e compositore Richard Bach, Miriana condivide il suo ultimo scatto romano che risulta immediatamente evidenziare la sua bellezza diafana quanto disarmante.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

La pettinatura appartenente a tutt’altro decennio, la pelle chiara che lascia intravedere la sua nudità ed uno sguardo, vagamente ceruleo, e profondo quanto basta da lasciare senza fiato i suoi ammiratori. Realizzata dal fotografo, Alessandro Duchetti, l’istantanea è subito un successo: “Se la bellezza sarebbe racchiusa nell’universo tu saresti l’immenso, sei un sogno incantevole ❤️“.

