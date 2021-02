Natasha Stefanenko senza trucco, bellezza naturale straordinaria – FOTO

Natasha Stefanenko si regala un momento spa, in accappatoio e senza trucco splende di una bellezza naturale davvero straordinaria: divina

L’ex modella russa sembra aver sancito un patto col diavolo. Una bellezza davvero stupefacente che non smette mai di splendere, e appare magnifica al naturale nei suoi 51 anni. Nonostante venga ricordata come una delle creature più affascinanti che si siano viste in televisione, Natasha Stefanenko non sembrava credere molto nelle sue doti estetiche prima di iniziare la sua carriera. Per caso partecipa, senza riporre fiducia nel risultato, al concorso Look of the Year di Mosca, per poi vincere il titolo a sua sorpresa, aprendo le porte del suo futuro.

Natasha Stefanenko, bellezza senza tempo

La bellissima Natasha Stefanenko ha una carriera davvero densa alle sue spalle. Laureata in ingegneria metallurgica all’Università Nazionale di Scienze e Tecnologie di Mosca, vince il concorso di bellezza che la conduce alle porte della suo futuro da modella.

Si trasferisce in Italia, dove inizia a lavorare nel campo delle pubblicità, finché non approda in televisione come conduttrice e attrice di fiction, nonché al cinema. Tra i programmi da lei presentati spiccano Per tutta la vita…?, l’iconico Festivalbar, e Taratata. Sposata dal 1995 con l’ex modello e imprenditore Luca Sabbioni, hanno insieme una figlia bellissima nata nel 2000, Sasha Sabbioni, che sembra proprio seguire le orme della madre.

Vicina ai suoi fan, Natasha Stefanenko è attiva sui social per condividere attimi della sua vita. Su Instagram vanta più di 200 mila followers, ai quali stavolta si è rivolta per dispensare consigli di bellezza. La ex modella appare infatti in un look da Spa, indossando un accappatoio bianco e senza un velo di trucco sulla pelle. Non ha paura di mostrarsi senza filtri e il risultato è strabiliante, una bellezza che lascia senza parole. Gli occhi azzurro ghiaccio illuminano la diapositiva, e Natasha stende nel suo splendore naturale.

Condivide con i fan ammirati i suoi trucchi beauty, per una pelle sana, del tutto naturali, veloci e fai date. E se il risultato è quello testimoniato dalle immagini, non ci resta che provare.