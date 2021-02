Lo scontro di questo giovedì ha coinvolto circa una trentina di ragazzi. Uno di loro è stato ferito con una coltellata al fianco.

Un’altra giornata infernale per il dipartimento dell’Île-de-France. La zona è da tempo teatro di sanguinose risse tra bande di adolescenti rivali. Solo in questa settimana si sono registrati 3 spiacevoli fenomeni di violenza per le strade di Essonne. Lo scorso lunedì, 22 febbraio, una liceale di 14 anni ha perso la vita durante uno scontro avvenuto in prossimità dell’istituto della città di Saint-Chéron, a ovest del comune francese. Colpita dritta allo stomaco, l’adolescente non ce l’ha fatta ed è morta in ospedale nella notte tra lunedì e martedì. Il giorno seguente, un’altra vittima: questa volta è un giovane di 13 anni; ucciso “molto probabilmente con una coltellata allo stomaco”. La violenta lite era scoppiata tra 40 giovani provenienti da Epinay-sous-Sénart e Quincy-sous-Sénart.

La violenza continua a scuotere Essonne

Oggi un’altra giornata buia per Essonne. La nuova rissa è esplosa questo pomeriggio, intorno alle ore 15:00, coinvolgendo circa una trentina di giovani. Stando a quanto riportano i media locali, lo scontro è avvenuto non lontano dall’ospedale privato “Clinique de l’Essonne”, a rue de la Clairière; precisamente nel comune di Évry-Courcouronnes. L’actu Essonne cita le fonti ufficiali della polizia: le dichiarazioni riportano che un adolescente è rimasto ferito a causa di una violenta coltellata al fianco. La vittima è stata trasferita d’urgenza in un ospedale di Parigi e le sue attuali condizioni di salute non sono gravi. Al momento sale a 3 il numero degli arresti; le indagini continuano.

Quest’oggi un’altra rissa tra giovani stava per esplodere anche nei pressi di Savigny-sur-Orge, sempre nel dipartimento dell’Essonne. Lo scontro è stato sventato dalla polizia grazie al soccorso di un aereo della polizia di frontiera: diverse armi e un coltello sotto sequestro.

Fonte Actu Essonne