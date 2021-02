Sara Croce distesa sulla poltrona seduce e ammalia. Un incanto anche in bianco e nero – FOTO

Nuovo scatto davvero strepitoso per Sara Croce che stavolta si mostra beatamente distesa su una poltroncina, che curve per la Bonas

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Insieme al suo fidanzato Gianmarco Fiory formano una delle coppie giovani più belle sui social, e tenerissima la frase che Sara Croce gli ha dedicato pochi giorni fa: “Mi hai salvata, in tutto. Con te festeggio tutti i giorni. Ti amo”.

Per i fan di “Avanti un altro” c’è ancora poco da spettare, vedremo Sara e le altre Bonas il prossimo 8 marzo sempre su Canale 5, tante le sorprese che ci attendono secondo le ultime indiscrezioni che le stesse vallette del programma stanno spoilerando sui social.

LEGGI ANCHE –> Angelica Massera: stesa a terra senza veli, Instagram implode FOTO

Sara Croce versione black and white: che bellezza in uno scatto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

LEGGI ANCHE -> Sonia Lorenzini riflessioni in riva al mare ma lo slip non copre abbastanza – FOTO

Ci sono donne che anche con molto poco sono in grado di catturare l’attenzione di chi le osserva, lineamenti del viso aggraziati e curve armoniche, gesti delle mani accurati e un tono di voce pacato. Sara Croce è tutto questo, l’angelo biondo tra le Bonas di “Avanti un altro” che ancora una volta ipnotizza i fan su Instagram con una foto davvero sensazionale.

È seduta con le gambe incrociate su di una poltroncina di vimini, quasi allungata in avanti con le gambe filiformi e toniche, un abito tubino in maglia leggera e le mani che accarezzano i capelli morbidi. Ipnotica e suadente, in bianco e nero la sua bellezza è maggiormente enfatizzata sotto questa luce.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98)

Oltre 8mila like e tantissimi commenti in pochissimi minuti dopo la pubblicazione, è quasi impossibile non fermarsi ad osservarla, celestiale come poche.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE