Ti sblocco un ricordo, una telefonata allunga la vita. Spot Telecom 1994 – VIDEO

Il celebre spot pubblicitario realizzato dall’agenzia di Armando Testa in favore dalla futura Telecom con Massimo Lopez attore protagonista

Una telefonata può salvare davvero la vita, questo la sa bene Massimo Lopez che l’ha provato proprio sulla sua pelle. È stato infatti il protagonista del famoso spot pubblicitario della Sip, futura Telecom, nel 1994, nel mezzo del deserto beduino davanti ad un plotone di esecuzione.

Si tratta di un vero gioiellino per la sceneggiatura creata sotto la regia di Alessandro D’Alatri. Era stato ideato per sponsorizzare la nascita di Telecom Italia dopo il passaggio di testimone con Sip, ovvero la Società Italiana Per l’esercizio telefonico.

LEGGI ANCHE -> Ti sblocco un ricordo, Charlize Theron e quell’indimenticabile spot Martini – VIDEO

Massimo Lopez genio della comicità, protagonista indiscusso dello spot

LEGGI ANCHE -> Ti sblocco un ricordo, lo spot Barilla con David Sorbo che ha fatto innamorare l’Italia – VIDEO

Un giovane Massimo Lopez interpreta nel breve cortometraggio un prigioniero politico in un carcere africano. Siamo nel giorno della sua esecuzione capitale con fucilazione, lui è già vicino al muro. Il colonnello in un gesto di magnanimità però gli chiede se ha un ultimo desiderio prima di morire.

Massimo non ci pensa due volte e chiede di fare una telefonata, così gli viene passato il telefono e con cornetta in mano si avvia ad una lunghissima conversazione con un amico in Italia con cui chiacchiera fino a tarda notte.

Sembra alla fine che decida di chiudere la chiamata quando gli viene passata un’altra persona, mentre il plotone, ormai sfatto e senza forze, si appresta a dormire. Alla fine compare una scritta che meglio non può descrivere la scena appena descritta: “Una telefonata allunga la vita”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Il pubblico ancora ricorda questo spot per il repentino cambio di tono che lo stesso protagonista assume nel gito di pochi secondi quando inizia a parlare al telefono. Il passaggio veloce dal tono serio a quello comico quando inizia la telefonata infinita, è un espediente che la Telecom poi userà anche in altre pubblicità di successo. Sarà sempre Lopez a fare da apripista nei vari spot ad ingannare furbescamente i suoi avventori.

PER RIMANERE INFORMATO SU TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO GUARDA IL TG DI YESLIFE