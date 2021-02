Stimato medico muore in un tragico incidente: indagano i carabinieri

Un incidente, di cui ancora non è stata chiarita la dinamica, è costato la vita ad un medico di base 62enne di Sanguinetto, in provincia di Verona.

Un medico di 62 anni è morto nella serata di ieri in seguito ad un tragico incidente stradale lungo la strada regionale 10 a Sanguinetto, in provincia di Verona. Stando a quanto ricostruito, il 62enne è stato ritrovato senza vita vicino al suo scooter dai soccorsi, allarmati da alcuni automobilisti in transito. Oltre al personale sanitario, che non ha potuto far altro che constatare il decesso della vittima, sono sopraggiunti anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Verona, drammatico incidente stradale sulla regionale 10: muore medico di base, indagano i carabinieri

Un drammatico incidente stradale, avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 24 febbraio, sulla regionale 10 nel territorio Sanguinetto (Verona), è costato la vita ad un medico di base. La vittima è Nicola Tuzza, medico di famiglia 62enne che lavorava a Sanguinetto. Stando a quanto riporta la redazione di Verona Sera, alcuni automobilisti in transito avrebbero notato il corpo dell’uomo riverso sull’asfalto ad alcuni metri di distanza dal suo scooter ed hanno avvertito i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, ma per il medico non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Intervenuti sul luogo dell’incidente anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Dai primi riscontri, riporta Verona Sera, pare che lo scooter su cui viaggiava la vittima possa essere stato travolto da un mezzo pesante o un’auto. L’ipotesi sarebbe sorta per via delle condizioni in cui è stato ritrovato il mezzo a due ruote.

A fornire ulteriori chiarimenti in merito alla tragedia potrebbero essere i risultati dell’ispezione cadaverica che, riporta Verona Sera, sarebbe stata effettuata nella mattinata di oggi.

