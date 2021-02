La meravigliosa cantante pubblica uno scatto di un servizio fotografico estremo: ai followers è venuto un infarto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La Tatangelo indossa uno scollato crop-top nero lucido, sotto il quale parte un velo trasparente lungo tutto il suo perfetto corpicino.

L’indumento provocante mette in risalto le curve e la pancia scolpita, ma la zona proibita è sensualmente coperta dalla sua mano: questo rende la posa ancora più estrema!

I capelli sciolti, il make-up intenso e l’espressione decisa mandano in tilt i fan, che le lasciano più di 60.000 like e 900 commenti in sole due ore!

Anna Tatangelo e la sua battaglia contro la violenza sulle donne: ecco le parole dell’artista!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Nel corso di una delle sue interviste, Anna ha parlato della sua battaglia contro la violenza sulle donne: “È una tematica che mi colpisce da sempre, perché essendo donna ed essendo una cantante il mio obiettivo è quello di approfittare del mio mezzo di comunicazione che è la musica per poter cercare di lanciare un messaggio: stare vicino a tante donne e a tante ragazze che purtroppo subiscono violenza“.

E ancora: “Perché poi la violenza non è solo quella che può accadere per strada, ad opera di uno sconosciuto, ma è anche quella psicologica del proprio marito, fidanzato, in famiglia. Quindi se riesco a dare una mano, a stare vicino a queste persone mi fa piacere“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Infine ha aggiunto: “Quando posso, così come è successo per l’associazione “Doppia difesa” di Michelle Hunziker, cerco di aiutare le associazioni che nel concreto sono di ausilio a queste persone“.