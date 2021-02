Antonella Mosetti, la sua ultima FOTO è un inno alla passione: pazzesca

Antonella Mosetti svela alcune foto del suo ultimo shooting fotografico. Magnifica, un inno alla passione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀🍀🍀🍀🍀 (@antonellamosetti)

Aveva promesso abiti pazzeschi Antonella Mosetti nel suo ultimo shooting fotografico ed ha soddisfatto le aspettative che erano molto alte. Infatti le ultime foto postate sono davvero un inno alla passione. Il suo fisico che non solo è tonico, sodo con le misure da modella, ma trasuda sensualità da tutti i pori. Ad Antonella basta un selfie per turbare le menti di chi la guarda. L’ultima foto che ha appunto pubblicato è un primo piano scattato non proprio vicinissimo il che consente ai fans che la amano e sostengono da anni, di poter ammirare il lato A fortemente esplosivo racchiuso in un body nero che funge anche da corpetto. I capelli li tiene sollevati e lancia uno sguardo ammaliante verso l’obiettivo. Il risultato è da 10 e lode!! Ma vediamo la foto che ha scombussolato il web.

Antonella Mosetti, la lingerie trasparente non nasconde i tatuaggi sugli angoli proibiti

Ma la foto che sicuramente ha turbato le menti degli utenti sul web è quella che la showgirl ha postato poche ore fa, che la vedono in lingerie beige firmato Calvin Klein. Un’immagine a figura intera che lascia spazio all’immaginazione. Soprattutto se si pensa che lo slip a vita alta indossato dalla Mosetti è molto sgambato e pare essere un pochino trasparente, tanto da vedersi i tatuaggi collocati lungo l’inguine, gli angoli proibiti per l’esattezza.

Provocante, audace e tremendamente sexy…questi gli aggettivi per descrivere la conturbante showgirl.

