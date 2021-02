Cecilia Rodriguez favolosa in tuta: tra comodità e sensualità – FOTO

Cecilia Rodriguez posta uno scatto su Instagram in cui si mostra radiosa. In tuta è bellissima come non mai.

Una Cecilia Rodriguez in versione sportiva è apparsa questa mattina su Instagram. La sorella di Belen ha postato una foto sul suo account in cui si scatta un selfie allo specchio. Indosso una tuta color nude e una camicia grigia aperta. In versione sportiva è bellissima. Luogo indicato dalla showgirl nel post è Stoccolma. In questi giorni Cecilia si trova in Svezia per una collaborazione lavorativa. Svariati sono i post in cui ha condiviso, con i 4,3 milioni di follower, momenti del dietro alle quinte della campagna pubblicitaria di cui è protagonista.

Nelle ultime storie di Instagram appare al trucco pronta a prepararsi. Nelle foto tagga il brand svedese di orologi Daniel Wellington. “Hanno detto che i cioccolatini svedesi sono buoni. Dopo vedremo”, commenta la Rodriguez.

Cecilia Rodriguez: nuovi progetti professionali in cantiere

Da quanto è volata in Svezia l’influencer e showgirl ha condiviso ogni momento con i fan dicendo la sua sulla città. Dal cibo, alla stanza dall’albergo, alle strade ha mostrato tutto alla sua community. Inoltre ha commentato l’atmosfera sul set della campagna apprezzandone la serenità e la serietà. Cecilia ha notato la differenza tra i modi silenziosi degli svedesi rispetto alle usanze italiane e argentine. Parole di apprezzamento anche per la città di cui si mostra molto colpita.

Mentre Cecilia è via, il suo compagno Ignazio Moser si trova a Milano. A fargli compagnia Aspirina, la cagnolina della coppia. La loro storia d’amore va sempre più a gonfie vele. Intanto la Rodriguez porta avanti la sua carriera da modella ma alcune voci parlano della possibilità che emerga come stilista. Insieme alla sorella Belen aveva già lanciato una linea di costumi.

Intanto in questi giorni quest’ultima è sempre più al centro dell’attenzione per la sua seconda gravidanza. Svelato anche il sesso del bimbo. In casa Rodriguez Spinalbese arriverà in estate una femminuccia.

