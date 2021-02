Giorgia Palmas fa colazione e incanta i followers: un vero spettacolo FOTO

Giorgia Palmas fa colazione e incanta i followers: un vero spettacolo. La showgirl ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che ha fatto impazzire i suoi fans

Giorgia Palmas è una delle showgirl più amate del mondo di Instagram. Sempre felice, sorridente e solare, sui social condivide sempre sprazzi di momenti quotidiana e cerca di mostrarsi sempre positiva. Qualche mese fa, poco prima di partorire, è stata ospite a Verissimo per raccontare le tante novità che le stavano aspettando e del suo matrimonio con Filippo Magnini che è slittato a causa del coronavirus che ha rovinato tutto.

Giorgia Palmas, che incanto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

“Non è bello far slittare un matrimonio però lo so che non è grave. Il matrimonio ci sarà comunque a dicembre, è una cosa che abbiamo potuto risolvere, mentre tutte le persone che hanno sofferto di covid è qualcosa di davvero grave” raccontò Giorgia nello studio di Verissimo, ad una Silvia Toffanin molto commossa. Ad oggi, però, Giorgia è una donna felice e realizzata: alla fine ha partorito, anche se in un periodo davvero complicato e pieno di restrizioni che per molte donne ha reso il parto meno magico ed emozionante a causa di tutte le regole da seguire nelle cliniche.

Nonostante questo, Giorgia è sempre stata molto positiva e su Instagram è tanto seguita per le cose che pubblica e per i messaggi che cerca di mandare.