Alessia Fugardi, volto affermatosi negli anni ‘Novanta, è scomparsa dal panorama televisivo da qualche tempo: scopriamo insieme che cosa fa oggi l’attrice

L’attrice romana, classe 1981, ha debuttato ad appena undici anni nel film “Il grande cocomero” (1993), prova che le valse la candidatura al David di Donatello come “miglior attrice non protagonista”. Nella pellicola, Alessia Fugardi interpretava una bambina affetta da attacchi epilettici e per questo ricoverata in un reparto di neuropsichiatria. Il film ottenne il plauso di pubblico e critica.

L’attrice si ritrovò poi ad interpretare pellicole del calibro di “Con gli occhi chiusi” (1994), film ispirato all’omonimo romanzo di Federigo Tozzi, e “La lupa”, anch’essa tratta da un’opera letteraria, la celebre novella di Giovanni Verga. Tuttavia, negli ultimi anni, la Fugardi sembra essersi allontanata dalle scene: curiosi di scoprire che fine ha fatto?

Vi ricordate di Alessia Fugardi? Tutto sulla celebre promessa del cinema

Alessia Fugardi, per via delle interpretazioni eccelse, era ritenuta una vera e propria promessa del cinema italiano. Tuttavia, negli anni seguenti, la sua popolarità si affievolì notevolmente. Dopo aver partecipato a pellicole come “La prima volta” (1999) e “Giorni dispari” (2000), l’attrice sembrò gradualmente abbandonare il cinema per imboccare la strada televisiva.

Nonostante la Fugardi, in maniera discontinua, abbia preso parte a fiction televisive e pellicole cinematografiche, la sua carriera nel mondo dello spettacolo non è affatto decollata. Tra le ultime interpretazioni, si ricordando “Questioni di cuore” (2009), pellicola diretta da Francesca Archibugi, e la serie televisiva “Crimini bianchi”, trasmessa nel 2008.

Negli ultimi anni, la Fugardi si è allontana proprio da quel contesto che l’aveva battezzata come una vera promessa. L’attrice è infatti scomparsa dalle scene, segno che questa passione, probabilmente, è stata del tutto messa da parte.

