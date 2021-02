Netflix Italia, tutte le novità in arrivo a marzo

Netflix Italia, tutti i titoli dei nuovi arrivi previsti per marzo: un mese che si prospetta ricco di emozioni e tanto divertimento

Gli appassionati di Netflix dovranno attendere ancora un po’ per godersi l’ultima stagione della loro serie preferita: per il momento, infatti, non è trapelato nulla in merito all’uscita de “La Casa di Carta“. Tuttavia, poche ore fa, l’account Instagram della piattaforma ha distribuito tutti i prodotti che saranno disponibili a partire da marzo. Tra serie tv di successo e novità, i telespettatori trascorreranno sicuramente delle settimane ricche di emozioni e tanto divertimento. Scopriamo insieme quali saranno i film e le serie tv che Netflix rilascerà a partire da lunedì.

Netflix Italia, tutte le novità in arrivo dalla prossima settimana

Netflix introdurrà una ventata di novità già a partire da lunedì 1 marzo. In giornata, infatti, verrà distribuita la quarta stagione di “Riverdale” ed il film “Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola”. Il 4 e il 14 marzo segneranno invece il debutto, rispettivamente, della serie tv di genere anime “Pacific Rim: The Black” e di “Animali fantastici – I crimini di Grindelwald”.

“Waffles + Mochi”, la serie tv con Michelle Obama, sarà invece disponibile a partire dal 16 marzo 2021, mentre il 19 marzo toccherà a “Sky Rojo”, nuovo prodotto di Alex Pina, creatore della fortunatissima “La Casa di Carta”. Chiudono poi “Sulla stessa onda”, film distribuito a partire dal 25 marzo, e “Gli irregolari di Baker Street”, serie tv che verrà lanciata il 26 marzo.

In ultimo, i telespettatori potranno godersi la seconda parte della sesta stagione di “Vikings“. Il prodotto verrà rilasciato il 30 marzo 2021, e gli appassionati della serie non stanno più nella pelle.

