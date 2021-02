Elena Morali, il messaggio sull’amore e quella scollatura… Da infarto – FOTO

Elena Morali posta uno scatto che trabocca d’amore, ma le cose non stanno affatto come sembrano: la scollatura fa sognare gli utenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Come ribadito attraverso l’ultimo scatto postato sui social, Elena Morali è di nuovo single. La vita sentimentale dell’ex pupa, negli ultimi anni, ha subito diversi scossoni. La modella, ex fidanzata di Gianluca Fubelli – il comico noto con il nome di “Scintilla” -, si era infatti legata a Luigi Favoloso, ex di Nina Moric. Tra alti e bassi, anche quest’ultimo rapporto è tuttavia giunto al capolinea. La bella Elena, infatti, sostiene a gran voce che Favoloso sia colpevole di tradimento, accusa che quest’ultimo respinge di buon grado. Nell’ultimo post apparso su Instagram, la Morali ha tenuto a sottolineare di essere sentimentalmente libera: la foto, tuttavia, trabocca d’amore.

Elena Morali, vestito rosso e scollatura che fa impazzire, fan in estasi – FOTO