Francesco Oppini scrive a Tommaso Zorzi: “Solo non rimarrai mai” FOTO

Francesco Oppini scrive a Tommaso Zorzi: “Solo non rimarrai mai”. Mercoledì sera è andata in onda l’ultima puntata del Late Show e l’amico ha voluto scrivergli un messaggio d’affetto

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono conosciuti in questa edizione del Grande Fratello Vip. Dall’inizio si sono trovati bene in compagnia l’uno dell’altro, sembrava destino che diventassero importanti l’uno per l’altro così com’è successo, e non avevano idea del fatto che il loro rapporto si sarebbe soltanto rafforzato quando il 4 dicembre Francesco ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia per motivi personali. Pensavano di dimenticarsi l’uno dell’altro, e invece Francesco fuori lo sta aspettando a braccia aperte dopo tre lunghi mesi di lontananza.

Grande Fratello Vip, Francesco Oppini e la dedica bellissima per Tommaso Zorzi

"Solo non ci rimarrai mai"

Una delle frasi più belle da dire ❤#TZLATESHOW #tzvip pic.twitter.com/JBciNA5RLJ — Bimba di Gaia Zorzi (@Giulia36534517) February 25, 2021

Tommaso, in questi tre lunghi mesi nella casa senza di lui, ha continuato il suo percorso e ha esordito con un programma tutto suo che la produzione gli ha concesso: il TZ Late Show. Il programma è andato in onda ogni mercoledì sera, dunque due giorni fa c’è stata l’ultima puntata che ha riscosso un grandissimo successo in termini di share. Fuori dalla casa, Francesco ha deciso di dedicare delle parole dolcissime al suo amico: “Sei solo all’inizio della tua gloriosa e lunga carriera. Osa e usa sempre il tuo istinto meraviglioso. Solo non ci rimarrai mai“.

Delle parole bellissime da dedicare ad un ragazzo che soffre della sindrome dell’abbandono. Fra soli tre giorni, Tommaso avrà modo di riabbracciarlo e scoprire quante cose belle ha fatto per lui l’amico in questi lunghi tre mesi di lontananza.