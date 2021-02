Isola dei famosi: cosa succederà nella prima puntata (ANTICIPAZIONI)

E’ in arrivo la nuova edizione dell’Isola dei famosi e allora non ci resta che rivelarvi le anticipazioni della prima puntata, quando?

Non è ancora terminato il Grande Fratello Vip, ma il pubblico italiano appassionato di reality già attende con ansia l’inizio dell’Isola dei famosi. Questa volta la trasmissione sarà condotta da Ilary Blasi, già con altre esperienze alle spalle che non vede l’ora di far divertire i fan insieme ai suoi opinionisti e naufraghi. Il tempo stringe e allora non ci resta che spoilerarvi qualche anticipazioni. Curiosi?

Isola dei famosi: cosa dobbiamo sapere? ANTICIPAZIONI

Sarà un’edizione straordinaria ricca di novità e noi siamo qui per anticiparvi qualche cosa. Innanzitutto i concorrenti pronti a partire sono Elisa Isoardi,Angela Melillo, Drusilla Gucci, Carolina Stramare, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Simone Paciello (Awed), Beppe Braida, il Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Roberto Ciufoli, Brando Giorgi, Francesca Lodo, Valentina Persia, Vera Gemma e Daniela Martan. Anche questa volta il paradiso che li aspetta sarà l’Honduras e ad aspettare i naufraghi sull’isola ci saranno Marco Maddaloni come guardiano, Fariba Teherani e Ubaldo Lanzo. L’inviato del reality sarà Massimiliano Rosolino, mentre gli ospiti in studio sono due ed entrambi donne: Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. Proprio come per il Grande Fratello Vip, anche Ilary Blasi farà compagnia agli italiani con due appuntamenti a settimana, rispettivamente il lunedì e il giovedì. La data di inizio è prevista per il 15 marzo.

Manca davvero poco e il web già impazzisce tra tweet e commenti per i prossimi concorrenti, chi riuscirà a superare tutte le prove e a conquistare l’isola?