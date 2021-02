Ludovica Pagani, in piscina e il panorama innevato mozzafiato: un sogno – FOTO

Ludovica Pagani affronta il gelo e la neve del beragamsco, immergendosi in una vasca di piscina. Un panorama che lascia senza fiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Non ha impiegato molto tempo a conquistare il cuore dei follower, la bellissima web influencer di origine bergamasca, Ludovica Pagani, sempre più sorprendente alla luce del sole e non solo.

Ogni giorno, la tifosa del calcio ci regala un mix di emozioni indescrivibili, di fronte alle quali nessuno riesce a trattenere il silenzio. Un silenzio assenso per lei che lascia puntualmente senza fiato, ogniqulavolta si esibisce, dispensando fasci luminiosi di bellezza ovunque vada.

D’altronde, Ludovica di moda se ne intende e non è solo una questione di apparenze, ma anche di intelligenza e consapevolezza che in questo contesto di esplosività sui social network, lei fa valere anche la parte nobile del suo carattere, per avere ragione sulla concorrenza

Ludovica Pagani, lo spettacolo retro/fronte crea effetti speciali mozzafiato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Ultimamente la bella e affascinante web blogger, amante del calcio e della Serie A, Ludovica Pagani è più che mai attiva sui social network. In particolare, il suo profilo Instagram è più “bollente” che mai. Nonostante l’aria contaminata che si respira in giro, lei riesce ad entrare nel cuore di ognuno di voi e rendervi la vita più semplice.

Basta pensare agli outfit perdifiato che indossa, come se fosse presente ad una sfilata alla moda suggestiva per gli appassionati. Eppure in passato ha recitato la sua parte in tale ambito. Lo spirito di adattabilità dell’influencer la porta a vincere le paure e le temperature climatiche di questo periodo.

La testimonianza più concreta è l’immersione a mezzo busto in una piscina a bassa temperatura, mentre la Pagani ammira il panorama montano, super innevato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Sembra un paesaggio da cartolina da spedire ai propri parenti all’estero, ma a sorprendere con lo stesso grado di stupore è anche il fondoschiena di Ludovica, “illegale“, mentre la diretta interessata è impegnata a sognare e pensare come far “vibrare” il vostro cuore