Pamela Prati stende tutti con la sua sensualità da pantera e lo sguardo magnetico. Tutti ai suoi piedi: a 62 anni è super sexy

Pamela Prati, 62 anni e non sentirli. La showgirl, volto iconico del Bagaglino, è come se ogni giorno rinascesse. Sempre più bella, affascinante e anche provocante. Pamela si è ripresa dalla aprentesi che l’ha portata in tutte le televisioni e su tutte le riviste di gossip per il Prati Gate, una storia che ha messo alle spalle e delle quale non vuole più parlare.

Vuole pensare a sé stessa, a quanto ancora sia una donna piena di fascino e che abbia ancora molto da dire e da fare. Ha scritto anche un libro e su Instagram è sempre più attiva. 288 mila follower e delle foto che basta guardarle per capire che sono poche le donne della sua età che riescono a parlare così di bellezza e sensualità.

Ci mostra i suoi mille volte Pamela, un po’ sognante, un po’ nostalgica pensando al passato, ma anche festosa e super sexy in alcuni scatti che la mostrano in tutta la sua bellezza, con un fisico da fare invidia nonostante la carta d’identità ci dica che non sia poi così giovane.

Pamela Prati, sensualità da pantera e sguardo magnetico

Ma Pamela Prati è giovane dentro. E non solo: è super sexy, intrigante, accattivante, senza eccessi. Un modo di fare che forse pochi oggi sanno riproporre in un momento in cui mostrarsi, soprattutto sui social è una strada privilegiata per farsi notare, conquistare follower e ambire a posizioni più alte.

Ma Pamela non guarda a questo. Lei è maestra di seduzione da quando era una ragazza, cresciuta e maturata nel mondo dello spettacolo, accanto a maestri del calibro di Pier Francesco Pingitore.

E lo si vede nell’ultimo video che ci ha regalato, girato sul set di uno shooting fotografico. Riprese fatte dal basso e delle gambe che sembrano interminabili. Calze a rete, slip nero e un corpetto bianco. Pamela si muove con disinvoltura, si tocca i capelli e lancia uno sguardo che lascia impietrito. Tutti ai suoi piedi!