Vi ricordate Marco Bellavia? E’ tornato dalla D’Urso in lacrime

Marco Bellavia, sapete chi è? Un volto della televisione di molti anni fa, poi sparito dagli schermi. Oggi è tornato, ecco com’è

Barbara D’Urso nelle sue trasmissioni spesso ospita volti dello spettacolo di cui la televisione si è dimenticata. Personaggi che sono arrivati alla ribalta negli anni passati e sui quali via via i riflettori dello spettacolo si sono poi spenti.

Lo ha fatto anche ieri, nella puntata di Pomeriggio Cinque nello spazio dedicato al gossip. In studio un volto che forse molti ricordano e molti altri non lo hanno mai visto e forse non ricordano nemmeno il nome. Lui ha abbandonato da parecchio tempo il piccolo schermo, si è “ritirato” dalle scene e ora però si dice pronto a tornare.

Lui è Marco Bellavia, ex volto di Bim Bum Bam, il celebre programma Mediaset dedicato ai bambini e ai ragazzi e poi anche volto della serie tv Dolce Licia con Cristina D’Avena che nel passato è stata un vero successo. Bellavia presente in studio insieme all’opinionista e influencer Karina Cascella e l’attore Bruno Conti ha raccontato la sua storia e gli ultimi anni della sua vita.

Marco Bellavia: “Gli ultimi anni della mia vita”

Marco Bellavia è così tornato in televisione. Barbara D’Urso gli ha permetto di farsi vedere dal grande pubblico, di nuovo, dopo una grande e lunga assenza. Per lui gli autori hanno preparato un servizio che racconta in breve la sua vita e lui non è riuscito a trattenere la commozione.

È scoppiato in lacrime in studio e poi ha confessato: “Mi piacerebbe tornare al mio lavoro, nella tv dei ragazzi”. E poi è passato alla sua famiglia, a suo figlio, spiegando che quando vede della loro foto insieme ha la lacrima facile. “Gli ultimi tredici anni li ho dedicati interamente a lui – ha rivelato – È importante passare tempo insieme. I soldi prima o poi tornano, torneranno anche a me” si è augurato Bellavia.

Le sue lacrime e la sua sincerità hanno commosso anche il pubblico di Twitter che inizia a scatenarsi a suon di cinguettii nei suoi confronti. Molti propongono delle soluzioni per farlo tornare a lavorare, come ad esempio i canali tematici, un’idea per dargli ancora una possibilità.

E molti altri ricordano il suo volto a Bim Bum Bam e il suo ruolo di Steve nella serie con Cristina D’Avena. Qualcuno avrà ascoltato il suo appello?

