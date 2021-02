Siria, attacco aereo compiuto dagli USA: almeno 22 morti

Il raid statunitense ha colpito la parte orientale del Paese. Si tratta della prima spedizione militare nell’era di Joe Biden.

Questo venerdì, 26 febbraio, gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco aereo in Siria; il primo dall’insediamento alla Casa Bianca da parte del 46° presidente democratico. Il raid ha colpito la parte orientale del Paese, uccidendo almeno 22 sostenitori pro-Iran, secondo quanto riporta l’Osservatorio siriano dei diritti dell’uomo. Il Pentagono ha riferito che le misure diplomatiche sono state applicate in risposta a “tre attacchi missilistici subiti in Iraq”. La Siria ha condannato l’attacco, giudicandolo un “brutto segno” da parte della nuova amministrazione americana.

L’obiettivo dell’attacco aereo

A seguito dei tre attacchi missilistici sferzati contro le forze americane in Iraq, lo strike diretto da Joe Biden era volto a danneggiare e rendere inoffensive diverse cellule militari pro-Iran, considerate quali principali responsabili dei raid avvenuti lo scorso 15 febbraio contro le forze statunitensi in Iraq.

Secondo quanto riporta il Pentagono, citato dai media locali, la misura diplomatica è stata suddivisa in tre attacchi missilistici separati con l’unico obiettivo di diminuire il rischio di potenziali attacchi in futuro. L’attacco ha preso di mira le strutture situate in un punto di controllo delle frontiere, sotto il controllo di numerosi gruppi di milizie sostenuti dall’Iran, tra cui Kataib Hezbollah e Kataib Sayyid al-Shuhada, alleati del governo di Damasco. Le dichiarazioni ufficiali del Pentagon sono chiare: l’ordine del neoeletto presidente “lancia un messaggio inequivocabile”.

“Il presidente Joe Biden agirà per proteggere sia il personale statunitense sia quello della coalizione. Le nuove misure intraprese mirano anche alla de-escalation della situazione nella Siria orientale e in Iraq.”

