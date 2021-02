Dramma per Natalia Angelini, l’ex tronista vittima di atti persecutori

Una triste vicenda che si è protratta per anni e che ha segnato per sempre Natalia Angelini, ex tronista di Uomini e Donne.

Affamata di vita, magicamente suggestiva così si presenta Natalia Angelini, l’ex tronista di Uomini e Donne, sul proprio profilo Instagram. La giovane è stata vittima di atti persecutori, un evento che le ha stravolto la vita. Non è piacevole subire simili condotte, soprattutto se l’ossessione si protrae per anni e induce a compiere gesti estremi, come il creare profili fake per contattarla. Ma non erano solo i messaggi il problema, il fan si spingeva in una serie di eventi quali il commentare negativamente tutte le foto della 35enne o ancora avances di natura sessuale.

Il responsabile era un commercialista 54enne di Catania il quale, nonostante la distanza visto che Natalia vive a Monopoli, si è recato due volte nella residenza della donna. Una volta l’ha persino afferrata sotto casa con la scusa di omaggiarla con dei doni. Un’azione che non si è trasformata in tragedia grazie all’intervento di un passante che ha liberato la giovane dalle braccia dello stalker.

Natalia Angelini, l’iter processuale pendente

La donna ha subito provveduto alla denuncia presso le Forze dell’Ordine ed i militari intervenuti sul posto lo hanno arrestato in flagranza di reato. A nulla è valso il tentativo dello stalker di camuffarsi con sciarpa e cappello. L’uomo dopo essere scappato, si è recato nella piazza principale per tentare un ulteriore contatto con la sua vittima.

Competente territorialmente il Tribunale di Bari, Il GIP ha predisposto come misura cautelare il divieto di comunicare con la vittima e di avvicinarsi e di recarsi in territorio pugliese.