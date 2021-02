Sonia Lorenzini per il suo compleanno dimentica la camicia…auguri! – FOTO

Sonia Lorenzini festeggia il suo compleanno facendo però lei un regalo ai suoi tantissimi fan con ad una foto pubblicata sui social

Sonia Lorenzini spegne 32 fantastiche candeline e decide di festeggiare il suo compleanno facendo un regalo davvero prezioso ai tanti follower che l’ammirano su Instagram. L’affascinante modella si è infatti lasciata ritrarre con addosso soltanto un paio di jeans chiari. Lato B in bella mostra e soprattutto la sensuale schiena su cui si poggiano i lunghi capelli mossi fanno parte dell’immagine che ha letteralmente incantato i fan. In una lunga didascalia che accompagna lo scatto Sonia in qualche modo si fa gli auguri con un pensiero che è un inno alla vita e alla gioia. “Brava a me che ho scelto di essere libera” ha scritto la modella nella frase che si sposa perfettamente al suo sorriso luminoso. Un modo per celebrare proprio quella libertà che, come bene ha detto Sonia, “è il regalo più bello di tutti“.

Gli indizi sul nuovo amore di Sonia Lorenzini

Da quando Sonia Lorenzini ha raggiunto la popolarità grazie alla sua partecipazione come corteggiatrice a “Uomini e Donne” di Maria De Filippi, la sua vita privata è diventata molto interessante per le riviste di gossip. Dopo il flirt con Andrea Damante, che sarebbe stato addirittura la causa della rottura con l’amica Giulia De Lellis, si è aperta da tempo anche tra i fan “la caccia al fidanzato“. Alcune indiscrezioni la vorrebbero al momento fidanzata con Ludwig, cantante romano molto amato soprattutto dai più giovani. I rumors sarebbe nati dopo che l’influencer avrebbe condiviso una stories su Instagram in cui si vede la mano di un uomo che le accarezza una gamba.

Le “indagini” scrupolose su cui si sono lanciati i fan porterebbero proprio alla conferma del flirt. Ad incastrare la coppia ben 2 indizi: i follower hanno infatti riconosciuto l’orologio e il tatuaggio del cantante.