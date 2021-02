La cantante lirica Katia Ricciarelli confessa le sue paure a La Vita in Diretta. Ad Alberto Matano racconta: “Sono terrorizzata, non vedo via d’uscita”

Ci ha affascinati con la sua voce da soprano e la sua tecnica perfetta a “Il cantante mascherato”, e ha dispensato saggi consigli nel programma “Io e Te”. Dopo un’assenza di qualche mese, Katia Ricciarelli ieri è tornata in televisione nella veste di ospite a “La vita in diretta“.

Nel salotto di Rai 1 si è raccontata al giornalista Alberto Matano, a cui ha confessato anche i timori di questo periodo. La cantante ha infatti raccontato di vivere nella paura, per via delle fragilità della situazione sanitaria. Al conduttore spiega: “Sono terrorizzata!”

LEGGI ANCHE -> Mauro Icardi: la FOTO che spaventa il web. Il retroscena di una tranquilla serata

Katia Ricciarelli: “Sono terrorizzata, non vedo via d’uscita”

LEGGI ANCHE -> Rosalinda Cannavò contro Massimiliano Morra: “Tu mi hai detto di essere gay”

Come il soprano, anche tantissimi italiani stanno soffrendo per le restrizioni e per le ripercussioni psicologiche legate alla pandemia. La mancanza di normalità pesa soprattutto perchè ancora c’è troppa incertezza sul presente e sul futuro. Katia racconta: “Sono terrorizzata perché non vedo vie di uscita. Per i vaccini ancora non si sa. Ho paura, tanta paura: terrore“.

Sempre riservata e schietta, nell’intervista a cuore aperto con Alberto Matano la cantante rivela i propri timori. “Ti devo dire la verità? Io ho molta paura, perché è già passato un anno. Sono stata bravissima, ho osservato tutti i regolamenti, e non so come finirà”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Sulla cantante pesa anche la difficile situazione legata alla chiusura dei teatri e alla cancellazione degli spettacoli. Il settore dell’intrattenimento dal vivo è fermo e Katia Ricciarelli si sfoga: “A causa del virus, non lavoro da febbraio“