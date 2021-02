Elisabetta Canalis boxe e cambio look: la giornata è completa e lei è stupenda – FOTO

Giornata movimentata quella appena trascorsa da Elisabetta Canalis che dopo una lezione di Kick Boxing si è concessa un cambio look da parrucchiere

Una settimana fa la ex velina Elisabetta Canalis è tornata a casa in Italia dopo aver ricevuto la seconda dose di vaccino. Elisabetta si trovava con la famiglia in California dall’estate scorsa, stata costretta dal coronavirus a rimanere negli Usa e non vedere da tempo i genitori in Sardegna.

L’arrivo a casa con la piccola Sky è stato per lei un motivo di grande gioia come abbiamo potuto apprendere dalle foto postate sulla sua pagina Instagram seguitissima da 2,8 milioni di follower. Oggi la bella istruttrice di yoga e discipline posturali si è però presa una giornata tutta per sé, come lei stessa ci ha documentato delle Instagram stories, e sicuramente non si è rilassata troppo.

Elisabetta Canalis, grintosissima per la sua lezione di Kick Boxing