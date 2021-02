Gf Vip, l’attore e modello Massimiliano Morra ha condiviso un messaggio su Instagram: il nativo di Napoli è pronto per procedere alle vie legali.

Il Gf Vip sta per terminare: l’edizione attuale è stata alquanto lunga. Nella casa più spiata d’Italia, in questi mesi, ci sono stati tantissimi concorrenti. Rosalinda Cannavò è stata sicuramente una delle più attive nell’arco dello show. Tra litigi, polemiche e nuovi amori -la nativa di Messina si è sentimentalmente legata a Zenga-, l’attrice ha sollevato un polverone durante la diretta di ieri. La 28enne stava avendo un confronto con Massimiliano Morra: quest’ultimo la stava attaccando in merito ad una storia di cinque mesi fa. Tra una parola e l’altra, la siciliana ha sorpreso tutti con una pesante esclamazione. “A me risultava che tu fossi gay. Questo è stato detto anche da te”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Andrea Zenga, clamoroso spoiler per il finale del Gf Vip: scatta la censura

Gf Vip, “Vado per vie legali”: l’annuncio di Massimiliano Morra

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Massimiliano Morra è un attore ed ex modello. Il napoletano, celebre per i suoi ruoli in serie televisive come ‘Il peccato e la vergogna’, ‘Pupetta-Il coraggio e la passione’, ‘Rodolfo Valentino – La leggenda’, è stato uno dei concorrenti dell’attuale edizione del Gf Vip. Nella casa, il nativo di Napoli ha incontrato la sua ex Rosalinda Cannavò. E proprio i due, ieri, sono stati i protagonisti della spiacevole vicenda. “Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizioni ai miei avvocati di procedere legalmente“, questa la frase apparsa nelle stories dell’attore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter