Sanremo 2021, il brano di Colapesce e Dimartino: il testo della canzone “Musica leggerissima”

Prenderanno parte al Festival di Sanremo con il brano “Musica leggerissima”: quello che sappiamo sulla canzone di Colapesce e Dimartino e il suo testo ufficiale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dimartino (@dimartinoofficial)

I cantautori Colapesce e Dimartino faranno il loro esordio sul palco dell’Ariston per la 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Musica leggerissima”. I due cantautori, entrambi siciliani, hanno pubblicato insieme un album nel 2020 intitolato “I mortali”, che ha riscosso un importante successo di critica e vendite nel nostro Paese. La canzone che porteranno alla kermesse canora di quest’anno “Musica leggerissima” è un omaggio alla musica pop: il ritornello ricorda le atmosfere degli anni ’80.

In attesa di ascoltare il brano in gara nella categoria Campioni, Tv Sorrisi e Canzoni ha rilasciato in esclusiva il testo completo della canzone.

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, chi sono Colapesce e Dimartino: tutto sui cantanti di “Musica Leggerissima”

Testo di “Musica leggerissima”, brano di Colapesce e Dimartino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dimartino (@dimartinoofficial)

LEGGI ANCHE -> Sanremo 2021, Milly Carlucci commenta le scelte di Amadeus

Testo di: L. Urciullo – A. Di Martino

Se fosse un’orchestra a parlare per noi

Sarebbe più facile cantarsi un addio

Diventare adulti sarebbe un crescendo

Di violini e guai

I tamburi annunciano un temporale

Il maestro è andato via

Metti un po’ di musica leggera

Perchè ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Se bastasse un concerto per far nascere un fiore

Tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche

Nel nome di un Dio

Che non viene fuori col temporale

Il maestro è andato via

Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Rimane in sottofondo

Dentro ai supermercati

La cantano i soldati

I figli alcolizzati

I preti progressisti

La senti nei quartieri

Assolati

Che rimbomba leggera

Si annida nei pensieri

In palestra

Tiene in piedi una festa

Anche di merda

Ripensi alla tua vita

Alle cose che hai lasciato

Cadere nello spazio

Della tua indifferenza

Animale

Metti un po’ di musica leggera

Perché ho voglia di niente

Anzi leggerissima

Parole senza mistero

Allegre ma non troppo

Metti un po’ di musica leggera

Nel silenzio assordante

Per non cadere dentro al buco nero

Che sta ad un passo da noi, da noi

Più o meno

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter