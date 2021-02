Studentessa morta tranciata dallo specchietto di un camion, i dettagli

Studentessa morta a soli quattordici anni, uccisa da un camion, la disgrazia è avvenuta in Inghilterra, cosa è successo?

Aveva solo quattordici anni la studentessa morta dopo essersi agganciata allo specchietto retrovisore di un camion di 7,5 tonnellate, mentre camminava lungo una strada di campagna dell’Inghilterra. Il suo nome è Holly Chevassut e purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Oggi dopo tre anni è stata chiusa l’inchiesta del tragico evento e gli agenti di polizia hanno scoperto la verità.

Studentessa morta: come si chiude l’inchiesta?

Era il 2018 quando la studentessa inglese venne tranciata dallo specchietto retrovisore di un camion e per lei quella fu la fine della sua vita. Oggi a distanza di tre anni è stata confermata la causa. Holly stava camminando lungo una strada stretta senza marciapiede del villaggio di Harbury, nel distretto di Stratford-on-Avon nel Warwickshire. Intorno alle 17.30 locali è stata travolta dal veicolo, un autocarro a pianale Izuzu di proprietà di GRS Recovery. Dopo la tragedia l’azienda produttrice è stata esortata a prendere provvedimenti onde evitare il verificarsi di altre morti in futuro. GRS Recovery ha già confermato di aver modificato gli specchietti e le protezioni dei suoi veicoli per conformarsi alle normative.

L’ultima udienza

“Siamo profondamente rattristati per la perdita della nostra bellissima figlia. Holly era una giovane donna meravigliosa, talentuosa, creativa, divertente”. A parlare sono i genitori della vittima che dopo l’ultima udienza hanno voluto omaggiare la loro piccola donna. “Ci ha fatto ridere, a volte piangere e siamo molto orgogliosi di lei – le loro parole sono toccanti – di tutto ciò che ha ottenuto e di tutto ciò che avrebbe potuto diventare. È molto amata dalla sua famiglia e dai suoi amici e ci mancherà moltissimo”.

Un errore umano ha strappato via la vita ad un’adolescente con un futuro ancora tutto da scrivere.