Bomba a Live Non È La D’Urso: “Giulia Salemi ci ha provato con mio marito”. Caterina Collovati ha raccontato che l’ex concorrente del Grande Fratello ci ha provato con suo marito

Giulia Salemi è stata una delle “nuove” concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Oggi, ospite a Live Non è la D’Urso, e ovviamente si è parlato della sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli che è stata la tematica centrale del suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Stasera ha sfidato le cinque sfere, quattro delle quali si sono illuminate di rosso per polemizzare su diverse cose che sono accadute durante questa sua esperienza nel programma.

Live Non è la D’Urso, Caterina Collovati rivela: “Giulia Salemi ci ha provato con Fulvio”

Caterina Collovati, protagonista di una di queste sfere rosse, ha sganciato una bomba che ha fatto scoppiare la polemica in studio. “Un po’ di anni fa tu hai fatto un programma di calcio insieme a mio marito. Io non avevo l’abitudine di controllargli il telefono, ma trovai dei messaggi che tu gli avevi scritto dove lo chiamavi amore, erano piuttosto espliciti e una volta lo invitasti anche una festa. Era chiaro che ci stessi provando per lui“. Giulia si è giustificata dicendo di essere molto socievole con tutti e che questo, certe volte, potrebbe sembrare fraintendibile.

Giulia, quasi in lacrime, ha accusato Caterina di aver superato il limite. Anche Barbara l’ha supportata, ricordando alla donna che Giulia aveva soltanto vent’anni.