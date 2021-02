Domenica In, Rocco Casalino spiazza e racconta la violenza subita

Ospite di “Domenica In”, Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, ha fatto delle confessioni sconvolgenti in merito alla propria vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocco Casalino (@rocco_casalino)

E’ stato recentemente pubblicato “Il portavoce“, libro scritto da Rocco Casalino, figura di spicco protagonista dei due mandati del governo Conte. Il giornalista, intervistato da Mara Venier a “Domenica In“, ha confessato senza mezzi termini le difficoltà legate al periodo dell’infanzia. “Ho vissuto l’esigenza del riscatto, credendo molto nello studio“, ha ribadito Rocco, che è stato ricordato a lungo soltanto per l’esperienza al Grande Fratello. Dopo essere cresciuto per diversi anni in Germania, Casalino è ritornato in Puglia, incontrando moltissimi ostacoli nell’inserimento nel suo paese d’origine: “Non parlavo neanche bene la lingua, ero spaesato“.

LEGGI ANCHE —> Rocco casalino disperato commuove Silvia con una frase” io…”

Rocco Casalino e le violenze del padre: “Picchiava mia madre”

LEGGI ANCHE —> Rocco Casalino in lacrime per l’addio di Conte – FOTO

Nel libro da poco pubblicato, Rocco ha affrontato anche una tematica estremamente dolorosa: le violenze del padre nei riguardi della madre. Come da lui raccontato a “Domenica In”, spesso l’uomo tornava a causa ubriaco, non risparmiando gesti violenti nei confronti della moglie e dei due figli. Tuttavia, la paura di reagire era insormontabile.

“Tutti eravamo terrorizzati, avevamo paura di denunciarlo“, ha ammesso l’ex portavoce di Giuseppe Conte fra le lacrime. Solo di fronte alla malattia del padre, Rocco aveva trovato la forza di opporsi all’uomo, indebolito dalla condizione fisica. Il grande amore della vita del giornalista rimane tuttavia la mamma: per lei, Rocco partecipò al Grande Fratello con l’obiettivo di aiutare economicamente la famiglia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocco Casalino (@rocco_casalino)

Raccontando della propria infanzia, Casalino si è anche commosso, arrivando persino a non saper trattenere le lacrime. “Non ce la faccio“, ha confessato l’uomo con la voce rotta dal pianto, impossibilitato a continuare.