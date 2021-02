Rassegna stampa del 27 febbraio: le notizie più importanti del giorno

Rassegna stampa della giornata di sabato 27 febbraio 2021: le notizie più importanti ed i servizi giornalistici.

Luca Attanasio, i funerali a Limbiate: l’ultimo saluto dei genitori

C’erano familiari, amici ed alte cariche della Regione Lombardia a Limbiate in provincia di Monza e Brianza per dare l’ultimo saluto all’ambasciatore Luca Attanasio. Il feretro ha lasciato il centro sportivo dopo le celebrazioni tenute dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini.

I genitori del ambasciatore, ucciso in un agguato nella Repubblica Democratica del Congo, hanno voluto rivolgere un pensiero di cordiglio non soltanto al figlio, ma anche al giovane carabiniere Vittorio Iacovacci, scorta di Attanasio.

“Caro figlio siamo distrutti dal dolore ma dobbiamo essere forti per stare accanto a Zakia e alle 3 splendide nipotine“. Queste le parole di cordoglio della coppia visibilmente distrutta dal dolore.

Roma, sparatoria in pieno giorno: ferita una donna

Tor Bella Monaca, quartiere periferico di Roma, nel pomeriggio di ieri è stato sconvolto da una sparatoria. Secondo una prima ricostruzione pare che il conflitto a fuoco sia scaturito da una lite tra due uomini. Un proiettile vagante avrebbe colpito un’anziana 80enne di striscio. Fortunatamente nulla di grave, la donna sarebbe stata medicata sul posto dagli operatori sanitari del 118 immediatamente giunti in aiuto.

I due autori dell’insensato gesto si sarebbero immediatamente dati alla fuga, ma uno di loro sarebbe già stato identificato: si tratta di un 30enne. L’arma dal quale sarebbe partito il colpo è stata sequestrata dalla Polizia che ora prosegue con le indagini.

Covid 19, una Regione in Zona Bianca: l’ordinanza del Ministro Speranza

La paura di una terza ondata del virus, considerato l’andamento della curva epidemica si fa sempre più pressante. Dall’ultimo monitoraggio del Ministero della Salute, infatti, numerose le regioni che hanno visto peggiorare la propria condizione con passaggio ad una zona avente misure più restrittive. In quadro così precario, però una buona notizia arriva per una delle due Isole Maggiori del Paese. La Sardegna, infatti, grazie ai suoi dati sarebbe stata collocata in zona bianca.

Un traguardo che valutando il quadro generale, sembrava lontano per tutte le Regioni, evidentemente no per la virtuosa Isola che dal 1° marzo riconquisterà la sua “normalità”. In zona bianca potranno riaprire tutte le attività comprese piscine e palestre.

Dramma per Natalia Angelini, l’ex tronista vittima di atti persecutori

Finisce l’incubo della giovane Natalia Angelini, ex tronista della nota trasmissione Uomini e Donne condotta da Maria De Filippi in onda su canale 5. La ragazza è stata, infatti, vittima di stalking per anni da parte di un uomo che ora sarebbe stato finalmente fermato. Si tratterebbe di un uomo di Catania, il quale nonostante la distanza considerevole che lo divideva dalla donna, residente in provincia di Bari, in diverse occasione l’avrebbe raggiunta presso la sua abitazione. Stando a quanto riportano alcune redazione, una volta l’avrebbe addirittura afferrata per un braccio con l’intento di porgerle un suo regalo.

L’uomo era ossessionato dalla Angelini: avances di natura sessuali, continui messaggi, profili fake per contattarla. Ed ancora, pare che commentasse tutte le foto della ragazza pubblicate sui social.

Lady Gaga, ritrovati i suoi amati cani: una donna li restituisce alla Polizia

Buone notizie per Lady Gaga giungono da Los Angeles. I suoi due amatissimi bull dog sono tornati a casa e starebbero benissimo. Stando a quanto riportato da alcune fonti locali pare che sarebbe stata una donna a consegnarli ad un commissariato della Polizia.

La star della musica si trovava a Roma quando il suo dog sitter di fiducia è stato aggredito da due malviventi che gli hanno sparato per sottrargli i due animali. Lady Gaga aveva offerto una ricompensa di 500mila dollari a chiunque li avesse ritrovati.

Tanta paura per la cantante che si trovava dall’altra parte del mondo, dopo aver appreso che una delle persone a lei care lottava tra la vita e la morte e che i suoi amati cani erano stati rapiti.