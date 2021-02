Rita Dalla Chiesa: “E’ inaccettabile”. Turbata durante La vita in diretta.

Rita Dalla Chiesa, giornalista e conduttrice italiana si indigna durante il programma La vita in diretta. Esclama: “E’ inaccettabile”. Cosa sarà successo?

Durante la trasmissione La vita in diretta, ospite di Alberto Matano, Rita Dalla Chiesa dice di essersi turbata dal comportamento che ha assunto la mamma in difesa della figlia. Da diversi giorni circola sul web un video dove i protagonisti sono un professore, una studentessa e una mamma. Nel video si vede la ragazza casertana che studia Medicina rimproverata pesantemente dal suo professore universitario e la mamma della studentessa che interviene durante la seduta d’esame in difesa della figlia.

Il web ha due voci, c’è chi sta dalla parte dell’allieva e chi dalla parte del professore, durante la scorsa puntata del programma La vita in diretta, condotta da Alberto Matano, è intervenuta sull’accaduto anche Rita Dalla Chiesa manifestando il suo dissenso.

La giornalista ha detto: “E’ inaccettabile il fatto che una mamma intervenga durante un esame, dicendo che la figlia è esaurita.”

Rita Dalla Chiesa, il suo punto di vista sulla vicenda

Rita Dalla Chiesa è rimasta turbata dall’intervento della madre della studentessa durante l’esame, però non le è andato a genio neanche il comportamento del professore universitario; infatti ha continuato dicendo: “E’ inaccettabile anche il professore che interviene in modo rigido e violento.”

La giornalista difende la ragazza offesa brutalmente dal suo professore universitario, ed in conclusione dice: “Umiliarla così è stato pesante.”

Una triste vicenda che ha aperto un vero e proprio dibattito non solo sul web ma anche in televisione.