Sanremo 2021, il significato della canzone di Coma_Cose “Fiamme negli occhi”

Il 2 marzo i Coma_Cose porteranno sul palco dell’Ariston il brano “Fiamme negli occhi”: scoprite testo e significato della canzone

I Coma_Cose portano alla 71esima edizione del Festival di Sanremo il racconto di un amore che si alimenta di incontri e scontri. La kermesse guidata anche quest’anno da Amadeus sembra basarsi sul principio di portare al grande pubblico realtà musicali consolidate ma meno note. Grazie a quest’idea i Coma_Cose, composti da Fausto e California, scelgono Sanremo per dipingere perfettamente il quadro di una relazione che ha come punto cardine l’ironia nel tentativo, probabilmente molto riuscito, di scacciare via la noia. Il duo in recenti interviste ha spiegato come “Fiamme negli occhi” sia un po’ il quadro della loro storia. Un lungo viaggio fatto di momenti sia belli che brutti che nonostante tutto li ha portanti finalmente ad esibirsi sull’ambito palco del Teatro Ariston. Scoprite il significato del brano.

I Coma_Cose a Sanremo 2021, il significato di “Fiame negli occhi”

I Coma_Cose portano al Festival di Sanremo un’affascinante alternativa al pop con le musicalità del genere indie. Il duo sale sull’Ariston per raccontare i momenti difficili che possono attraversare la vita di una coppia prendendo come spunto il proprio percorso umano e professionale. Fausto e California, citata anche nel testo, riescono a superare i periodi bui grazie alla tenacia e alla pazienza. Il riferimento alle fiamme negli occhi è proprio questo, quella scintilla che l’amore riesce ad accendere ma è anche, nel caso ad esempio dei due artisti, l’ambizione di crescere sempre di più in campo professionale. L’amore raccontato dai Coma_Cose fra due personalità forti che quotidianamente si incontrano e si scontrano giocando con le parole e la loro capacità evocativa.

